В Тюмени школу на 1 тыс. 500 учеников построят в июле 2023 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Строительство одной из самых больших в Тюмени школ завершится в июле 2023 года. Общеобразовательное учреждение на ул. Ставропольской, 137 примет 1 тыс. 500 учеников.

Ход работ на строительной площадке оценили 19 августа губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Здание из шести сообщающихся разноэтажных блоков разработано по индивидуальному проекту. В школе предусмотрена интеллектуальная система управления освещением, позволяющая существенно экономить потребление электроэнергии.

Физкультурная зона будет включать в себя хоккейный корт, площадку для мини-футбола и яму для прыжков в длину.

"Спортивное ядро школы после завершения учебного процесса будет доступно для жителей близлежащих домов и станет местом притяжения для всего микрорайона", - отметил главный инженер проекта Константин Богданов.

Николай Ступников