Тюменским родителям дали рекомендации, как помочь ребенку войти в учебный ритм

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Войти ребенку в учебный ритм поможет правильный режим сна, полезное питание и позитивное отношение к школе в семье. Такие рекомендации дала родителям участковый педиатр Аромашевского филиала областной больницы № 11 Елена Стрельченко.

"Для начала необходимо обратить внимание на питание ребенка. В нем должны быть свежие овощи, фрукты и ягоды. Особенно важны продукты, содержащие витамин С: шиповник, киви, болгарский перец, капуста, черная смородина, петрушка", - рассказала педиатр.

Это же поможет и в укреплении иммунитета, ведь осенью дети начинают массово болеть сезонными заболеваниями. В период простуд организм нуждается в жирах, как животных, так и растительных. Они содержатся в бульонах, маслах, орехах и помогают синтезировать гормоны. А вот от сладостей стоит отказаться – это благоприятная среда для размножения микробов.

За две недели до начала учебного года следует плавно наладить режим сна. Для этого достаточно будить и укладывать ребенка каждый день немного раньше, чем в предыдущий. Это полезно для баланса гормональной системы и поможет избежать стресса из-за раннего подъема.

По словам специалиста, когда начинается учебный год, в первые же дни не следует лишать ребенка привычных каникулярных радостей: прогулок на свежем воздухе и развлекательных занятий. Они приносят положительные эмоции и позволяют вливаться в учебный процесс постепенно.

Как считает педиатр, самая главная задача родителей перед началом учебного года — создать позитивный настрой на школу. Достаточно просто говорить о том, что школа – это место развития и общения с друзьями.