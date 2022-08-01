Блюда от шефов на гастрофестивале в Тюмени будут только из местных продуктов

| Фото: Ассоциацией гостеприимства Тюменской области (архив) | Фото: Ассоциацией гостеприимства Тюменской области (архив)

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20 ресторанов и семь предприятий Тюменской области подали заявки на участие в VII Тюменском гастрономическом фестивале с 5 по 30 сентября. Обязательным условием события станет приготовление блюд из продуктов родного региона.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила президент Ассоциации гостеприимства Тюменской области Ольга Михайлова. Она обещает, что фестиваль подарит тюменцам вкусный и красивый сентябрь.

| Фото: Ассоциацией гостеприимства Тюменской области (архив) | Фото: Ассоциацией гостеприимства Тюменской области (архив)

Рестораны представят гастрономический сет из трех блюд стоимостью 1 тыс. 500 рублей. И если раньше, в допандемийные времена, повара были ограничены тремя обязательными ингредиентами, то сейчас правила изменились. Главное, чтобы в состав сета входили продукты от семи местных производителей. Яйца – от Пышминской птицефабрики, мясная линейка – от комбината "Велес", грибы, овощи, ягоды, сухофрукты – от компаний "Ягоды Плюс" и "Три орешка", молочная линейка – от "Тюмень-Молоко" и сыроварни "Петелино".

По словам Ольги Михайловой, 7 сентября пройдет медиаобед, где все 20 ресторанов представят заявленные на фестиваль блюда и несколько презентационных фуршетных вариантов.

| Фото: Ассоциацией гостеприимства Тюменской области (архив) | Фото: Ассоциацией гостеприимства Тюменской области (архив)

"Настоящий гастрономический парадиз от лучших шеф-поваров поможет гурманам сориентироваться, в какой ресторан пойти, чтобы отведать фестивальные блюда. Повторюсь, гастрономический сет из трех позиций в каждом ресторане-участнике будет стоить 1 тысячу 500 рублей. Каждый сможет выступить в роли ресторанного критика и написать рецензию на заведение и его кухню", - подчеркнула она.

| Фото: Ассоциацией гостеприимства Тюменской области (архив) | Фото: Ассоциацией гостеприимства Тюменской области (архив)

Целью фестиваля Ольга Михайлова назвала поддержку местных производителей и заведений общественного питания с высоким уровнем обслуживания. А также продвижение кулинарного творчества поваров и их команд.

Напомним, шестой гастрофест прошел в 2019 году.

Инна Кондрашкина