Шестой гастрофест стартовал в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

29 шеф-поваров ведущих ресторанов региона презентовали свои дегустационные сеты на медиа-обеде, посвященному старту шестого тюменского гастрономического фестиваля 21 августа.

Тюменский гастрофест стремительно набирает популярность. Учредитель Ассоциации гостеприимств Тюменской области, уполномоченная по защите прав потребителей по Тюменской области Лариса Невидайло напомнила, что в первом фестивале участвовало всего пять ресторанов. "Радует, что уровень нашего гостеприимства и профессионализма растет с каждым годом", – сказала она.

Количество участников в 2019 году возросло почти в два раза, подчеркнула организатор мероприятия, президент Ассоциации гостеприимства Тюменской области Ольга Михайлова.

"К нам присоединился Тобольск – ресторан "Марк и Лев". Их шеф Павел Крепиков создал отдельный сет. Он был первым сушефом России по линии ресторанов "Марк и Лев" и теперь работает в Тобольске. Выросло и количество участников, и уровень подачи. Эти повара – просто творцы. Мы мечтаем, чтобы тюменцы шли не просто в ресторан "Посейдон", а к шеф-повару Александру Галкину; не в Brooklyn Bowl, а к Вячеславу Ивасенко", – сказала она.

"Бомбический салат", – такой комплимент получил шеф-повар ресторана Emerald Егор Астраханцев. Пока для тюменских коллег он темная лошадка – он приехал из Перми всего два месяца назад, чтобы презентовать областному центру изысканную кухню и необычную подачу сети ресторанов при отеле Double Tree by Hilton. Пермяк решил удивить тюменцев их же рыбой – муксуном.

"Считается, что наш ресторан только для отеля, но это не так. Все жители могут к нам прийти. Я приехал, чтобы сделать его лучшим рестораном города. Главный мой секрет – в организации вкуса. Все должно быть качественно и по порядку организованно. Про салатик мне говорят, что я использовал манго, но нет – там просто яблоко в сиропе с вином. Пирог – это отдельная бомба, он идет со сливочным мороженым в красивом сочетании карамели и яблок", – рассказал Егор Астраханцев.

Чтобы попробовать сет шеф-повара Дианы Минуллиной, в прошлом году во время гастрофеста ресторанный дом "Александр" посетило 140 гостей, рассказала его соучредитель Галина Кайданович. "Александр" в числе первых рестораций города, принявших участие в событии, а сегодня фестиваль стал стимулом для развития авторской кухни.

"Это событие для города, которое набирает оборот с каждым годом. Мы каждый год к нему готовимся, стараемся, получаем отзывы от гостей, что дает возможность самим вырасти профессионально. Это правильная, нужная конкуренция – здесь встречаются все шефы на площадках", – сказала Галина Кайданович.

Второй год к ряду ее удивляют десерты кафе "История", в этот раз сладкое блюдо не отличить от яичницы. Шеф-повар и собственник кафе "История" Андрей Харт в общепите с 2005 года. Всегда мечтал о своем бизнесе, и сегодня его мечта стала реальностью. В своем кафе он создает атмосферу, при которой обычный ужин превращается в красивую историю. Творческий шеф запомнился участникам по прошлому году, а в этот раз снова заинтриговал своим десертом. Яблоко с гренадином выглядит как помидор, брауни не отличить от гренок, белок создан из капустного крема, а жидкий желток на самом деле – это манго и маракуйя.

Директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина отметила, что фестиваль помогает продвижению продукции юга Тюменской области, ведь по правилам организаторов повара должны готовить из продуктов местных производителей.

"Вкус местных продуктов в блюдах высокой кухни не может не удивлять. Я открыла потрясающее сочетание продуктов: сельдерей в сливках, тыква с молоком и белым перцем. Восхитительные яблочные десерты, перемолотая капуста в зернистой подаче – тоже прелесть. Я ожидаю фантастический ужин шефов – это всегда потрясающие вечера и удивительные подачи блюд", – сказала Елена Ерёмина.

По правилам кулинары должны были приготовить авторские блюда с использованием трех сибирских ингредиентов – рыбы, капусты и яблок. Шеф-повар семейного кафе Family Елена Шварц призналась, что тема воды – это про нее. Потому она по-особому украсила стол – добавила зелени и даже аквариум поставила.

Завораживающе манила таежными красками ресторация La Taiga (отель "Mercure Тюмень Центр"), хотя тайн кулинарии шеф в закромах не держит.

"Ничего секретного нет – чуть-чуть любви и немного желания чем-то удивить, порадовать наших гостей. Мы представляем салат с молодой капустой с курицей гриль и апельсиновыми дольками и яблоком, томлеными в меду с добавлением кари. Горячая закуска – это такой микс японской и сибирской кухонь – вонтоны из капусты с щукой и щучьей икрой. Решили попробовать такой эксперимент. Гастрофест – это повод пообщаться и посмотреть что-то интересное у коллег", – считает шеф-повар с 15-летним стажем Константин Григорьев.

В "Столице деревень" предложат необыкновенного вкуса слойку с карамельными яблоками, домашним пряничным мороженым и домашней сгущенной голубикой с добавлением попкорна и пропаренной гречихи. И самый капустный салат – крем из печеной белокочанной капусты с жареными на топленом масле соцветиями цветной капусты, брокколи и хрустящими капустными чипсами. А на горячее – скоблянка из сибирских рыб на тушеной квашеной капусте в чугунке.

"Приходите пробовать! Я много езжу по России и вдохновляюсь работами своих коллег. Но главные вдохновители – трое моих ребятишек. Вкус детства вдохновляет", – поделился секретом мастерства шеф-повар "Столицы деревень" Павел Зубарев.

Гостей и жителей Тюмени ждут полтора месяца счастливой жизни и гастрономического удовольствия, ведь любой сет можно попробовать всего за 900 рублей. Болельщиков ждут кулинарные поединки и ужин шефов с мастер-классами, а завершит гастрофест большим десертным балом. О местах проведения сообщат в соцсетях, там же можно познакомиться с участниками фестиваля.

"Этот фестиваль мы считаем социальным проектом, потому что цена сета – это даже ниже себестоимости. Это возможность сходить в ресторан всей семьей, насладиться высоким гастрономическим искусством, ознакомиться с шефами и их творениями – сетом из авторских блюд всего за 900 рублей. Завершим фестиваль 29 сентября большим десертным балом на тему Visit Tyumen, приедет с мастер-классов именитый кондитер", – пообещала Ольга Михайлова.

Ирина Ромашкина