Жителей Тобольска приглашают на бесплатный утренний фитнес

| Фото: группа «Движение – это жизнь» во Вконтакте | Фото: группа «Движение – это жизнь» во Вконтакте

На открытые тренировки по фитнесу приглашают жителей Тобольска, которые будут проходить на Базарной площади до 28 сентября. Спортивные мероприятия проводят по понедельникам, средам и пятницам с 9 до 10 часов, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы Ольга Грушанина.

"Ранее я выиграла грант в конкурсе "Моя идея" на проект "Движение – это жизнь" и до 13 августа для многодетных мам с детьми фитнес-тренер проводил открытые тренировки. Потом финансирование закончилось, но люди просили продолжить занятия. Тогда я обратилась в наш спорткомитет, где нам выделили преподавателя Татьяну Сидорову из детско-юношеской спортивной школы № 2. По договору теперь может прийти любой человек", – добавила Ольга.

Жительница Тобольска собирается привлечь к утренним тренировкам и педагогов. Уже откликнулись учителя из школ № 14 и № 15, сотрудники центра районного творчества и татарского центра. К сентябрю девушка планирует выложить объявления о фитнес-встречах в школьных группах и разместить объявления в учебных заведениях, чтобы участниками стали школьники города.

"Те, с кем уже переговорила, очень поддерживают идею. Даже некоторые сказали, что у них есть одинаковые футболки и они придут в них. Вообще нужно раскачать народ, потому что в следующем году хочу продолжить тренировки. Все будет зависеть от того, как люди покажут себя сейчас", - отметила руководитель проекта.

Подробности программы можно найти в группе во ВКонтакте "Движение – это жизнь".

Виктория Макарова