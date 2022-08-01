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Расширение трассы Тюмень – Омск повысит инвестиционную привлекательность Ялуторовска

Экономика, 17:03 20 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" архив | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе расширение федеральной трассы Тюмень – Омск до четырех полос позволит повысить инвестиционную привлекательность Ялуторовска. Такое мнение высказал глава города Вячеслав Смелик во время прямого эфира в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

"Промышленность развивается, открываются новые предприятия. Мы активно развиваем социальную сферу – это тоже увеличивает привлекательность города. Это все звенья одной цепи. Осенью 2023 года введем в эксплуатацию путепровод через Транссиб и соединим две части города. После завершения работ на федеральной трассе до Тюмени можно будет доехать 30 минут", – уточнил он.

Инна Пахомова

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# дороги , Ялуторовск

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