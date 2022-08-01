Новый банный комплекс с термами откроют в Тюмени на ул. Народной в 2025 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Новый банный комплекс общей площадью 5000 кв. метров с четырьмя видами бань, несколькими бассейнами и термальной зоной построит на ул. Народной в Тюмени ООО "Аврора". Земельный участок предприниматель Анис Алнавади получил на льготных условиях при поддержке регионального инвестиционного агентства.

Как рассказал Анис Алнавади заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву во время рабочей встречи, необходимо пользоваться недрами, которые есть в регионе. Тем более что иностранного туризма какое-то время не будет, российский юг не всем по карману, поэтому многие остаются дома, отдыхают в санаториях, на источниках.

"В самом банном комплексе будут располагаться зона ресепшена, ресторана на 100 человек, несколько бассейнов и термальная зона, в которой гости смогут отдыхать на протяжении всего года. В апреле-мае 2023 года мы получим разрешение на строительство объекта. Через два года распахнем двери для гостей", - сказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор ООО "Аврора" Анис Алнавади.

Как заметил Андрей Пантелеев, с вводом нового банного комплекса, жители и гости Тюмени получат комплексный отдых: по соседству с ним будут работать теннисный корт, фитнес-центр.

Общий объем инвестиций в проект банного комплекса составит 150 млн рублей, в том числе 50 млн – инвестиционный заем.

Добавим, президиумом правительства Тюменской области от 12 августа 2022 года одобрено решение экспертного совета о признании проекта соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Поэтому заключение договора аренды земельного участка прошло без торгов.

Анжела Лебедева