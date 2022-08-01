Конкурсы на рыбацкие байки и большой улов пройдут на фестивале "Уха-царица" в Тобольске

| Фото: сообщество организаторов фестиваля | Фото: сообщество организаторов фестиваля

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Рыбные недели в ресторанах, конкурс "Ловись, рыбка", экосубботник "Друзья Иртыша" вошли в программу фестиваля "Уха-царица", который будет идти на протяжении двух недель – с 27 августа по 11 сентября.

"В этом году мы решили не просто провести традиционный гастрономический фестиваль в Тобольске, а объединить его со знаковым спортивным событием – Тобольским полумарафоном. Сам гастрономический фестиваль будет длиться с 27 августа по 11 сентября", – рассказала координатор фестиваля Елена Делеске-Шешуева.

В кафе и ресторанах объявят рыбные недели. В заведениях введут специальное рыбное меню, в котором будет уха. Жители и гости города могут каждый день оценивать блюда разных поваров. Среди заведений проведут конкурс. Оценивать блюда будет независимая судейская экспертная группа, которая выберет победителя. Для желающих улучшить свое кулинарное мастерство в ресторанах и кафе проведут мастер-классы "Рыбка от шефа".

| Фото: сообщество организаторов фестиваля | Фото: сообщество организаторов фестиваля

Рыбаки могут посоревноваться в конкурсе "Ловись, рыбка". Спортивные соревнования стартуют 10 сентября в 6 часов на берегу Иртыша.

Впервые за всю историю фестиваля 10 сентября в 15 часов на Базарной площади откроется праздничная ярмарка, на которой гостей фирменной ухой угостят кафе и рестораны. Торговые ряды предложат рыбную и сельскохозяйственную продукцию, товары для рыбалки и туризма, кафе – рыбные блюда, пироги и сладкую выпечку. Для детей подготовили веселые конкурсы, розыгрыши, мастер-классы и гигантские "рыбные" раскраски.

Еще одним новшеством станет конкурс рыбацких баек. Творческое состязание пройдет в соцсети ВКонтакте с 19 августа по 9 сентября. Лучшие байки выберут по лайкам. Из рассказов подготовят выступления на вечере рыбацких историй совместно со StandUp Lab Tobolsk на Базарной площади 10 сентября с 16 до 18 часов. На этом же месте пройдут бардовский пикник и показы фильмов об экологии, водных богатствах, природе.

Ярким финалом вечера станет open air на Базарной площади "ФИШпати" с танцами под старые добрые хиты и треки модных диджеев 10 сентября с 18 до 22 часов.

Это не все мероприятия, которые пройдут в рамках фестиваля. На экологической акции "Друзья Иртыша" тоболякам предложат очистить берег ближайшего водоема, сделать фотографию и выложить ее в социальные сети с хештегом #друзьяиртыша. Участникам вручат специальный тематический значок.

11 сентября тоболякам предлагают принять участие в полумарафоне от Кремля. Старты с 10 часов до 13 часов 15 минут. Спортсменов угостят ухой. Для них заготовят тысячу порций.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова