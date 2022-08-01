Онлайн-маршрут по уличному искусству Тюмени адаптировали для велосипедистов

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Онлайн-маршрут по уличному искусству "Стрит не молчит" обновили в Тюмени.

"Улучшили навигацию, добавили работы восьми участников проекта "Морфология улиц" и адаптировали его для велосипедистов. Маршрут стал удобнее и информативнее", – рассказали в мультицентре "Контора пароходства".

Отправиться на прогулку по маршруту можно в любое удобное время. Необходимо пройти по ссылке на Telegram-бот.