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Онлайн-маршрут по уличному искусству Тюмени адаптировали для велосипедистов

Общество, 10:59 22 августа 2022

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Онлайн-маршрут по уличному искусству "Стрит не молчит" обновили в Тюмени.

"Улучшили навигацию, добавили работы восьми участников проекта "Морфология улиц" и адаптировали его для велосипедистов. Маршрут стал удобнее и информативнее", – рассказали в мультицентре "Контора пароходства".

Отправиться на прогулку по маршруту можно в любое удобное время. Необходимо пройти по ссылке на Telegram-бот.

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# онлайн , уличное искусство

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