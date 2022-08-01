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Маслянскую участковую больницу в Сладковском районе капитально отремонтируют

Общество, 12:08 22 августа 2022

Капитальный ремонт начался в Маслянской участковой больнице Сладковского района. В настоящее время ведутся демонтажные работы. Сдача объекта запланирована на ноябрь 2022 года, сообщает пресс-служба областной больницы № 14.

На время ремонта пациенты больницы получают медицинскую помощь в помещении Дома культуры в посёлке Маслянский.

Главный врач Областной больницы № 14 Дмитрий Суворов рассказал, что в ходе капитального ремонта планируется замена кровли и стропильной системы, частичная перепланировка помещений, замена дверных и оконных блоков, а также замена систем водоснабжения, канализации, отопления и энергоснабжения, устройство вентиляции, установка пожарной и охранной сигнализации. После ремонта участковая больница будет оснащена новым медицинским оборудованием и мебелью. Для инвалидов установят пандус.

Маслянская участковая больница обслуживает 1 тыс. 348 человек.

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# здравоохранение , капремонт

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