33 тысячи жителей Тюменского района получат доступ к чистой воде

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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33 тыс. жителей Тюменского района в течение ближайших пяти лет будут подключены к централизованному водоснабжению. Мы заключили концессионное соглашение с администрацией района и компанией "Росводоканал Тюмень".

Об этом сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на модернизацию коммунального комплекса муниципалитета будет направлено 4,7 млрд рублей. Чтобы "запитать" от централизованной системы города потребителей 15 населенных пунктов по Ялуторовскому, Салаирскому и Московскому трактам, концессионер построит 100 км водопроводов и 80 км сетей водоотведения.

"Как показал опыт реализации первого соглашения с Тюменским районом, концессия – самый оптимальный и правильный вариант. Доступ к чистой воде повышает инвестиционную привлекательность территории, жизнь земляков точно станет комфортнее", - заключил Александр Моор.