Амфитеатр, автогородок и многофункциональная спортплощадка появятся в школе №12 в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Театральная зона с амфитеатром, большая игровая площадка для малышей, автогородок для изучения ПДД появятся на территории школы №12 в 8 мкр Тобольска в новом учебном году. Работы по благоустройству более 20 тысяч кв. метров ведутся по программе "Тобольск настоящий", сообщает администрация города.

По соседству со школой также будет место для тихого отдыха со скамейками, деревянным навесом и обменной библиотекой. Заметно расширится и преобразится спортивная зона.

Раньше спортивной фишкой школы №12 был корт для большого тенниса. Все остальное стандартное – футбольное поле, обустроенное своими силами, и асфальтированная площадка с баскетбольными кольцами. После завершения ремонтных работ на школьной территории появятся: мини-футбольная площадка с профессиональным газоном и беговой дорожкой; современная универсальная площадка для баскетбола и волейбола с безопасным покрытием; четыре корта для большого тенниса вместо одного; два стола для настольных тенниса; прямая беговая дорожка на 100 метров и место для прыжков в длину; комплекс для сдачи норм ГТО.

По проекту предусмотрена высадка деревьев, место для зимней горки и велопарковка. В следующем году здесь появятся и клумбы.

"Рядом находятся 40 и 42 детские сады, и их воспитанники будут желанными гостями на наших объектах. Также мы рассчитываем, что после ремонта территория школы станет точкой притяжения местных жителей всех возрастов: и любителей активного отдыха, и просто желающих интересно провести время всей семьей. С нетерпением этого ждем", – отметила директор школы №12 Татьяна Луценко.

Подрядчик ООО "Новострой" все работы выполнит до 1 сентября.Ливневая канализация уложена, идет укладка бордюров, брусчатки и других покрытий, ремонт входной группы.

В августе-сентябре строители смонтируют спортивное оборудование и МАФы. Их заказали у проверенных поставщиков из Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, Казани и Москвы.