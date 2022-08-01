30 художников участвуют во всероссийском пленэре в Тобольске

| Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

30 художников из разных городов, в том числе пятеро из Тобольска, участвуют во Всероссийском пленэре "Арт-Тобольск", который открыли 20 августа.

Как рассказала директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Анастасия Ионина, на протяжении 20 дней на улицах города можно будет встретить мастеров живописи и графики с этюдниками, а также принять участие в мастер-классах от лучших художников.

"В первый день для участников пленэра проведена обзорная экскурсия по Тобольску, мы познакомили художников с историческими местами и показали всю красоту нашего города. Проведён круглый стол - установочная встреча для дальнейшей работы", - написала Анастасия на своей странице во ВКонтакте.

В рамках всероссийского пленэра в Тобольске реализуют проект "Кураторский корпус". Опытные художники проведут мастер-классы для юных художников, поделятся опытом.

Пленэр продлится 20 дней. За это время художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Когалыма, Пскова, Челябинска, Ростова, Екатеринбурга, Кургана, Оренбурга, Новоалтайска, Красноярска создадут свой образ Тобольска.

Основными локациями для написания работ художники выбрали - Сад Ермака, кремль, Нижний посад, деревянные архитектурные постройки, городские пейзажи, работа в интерьере. Запланирована также работа в Абалаке.

Как заметил глава города Максим Афанасьев, все живописцы и графики – члены Союза художников, известные в России мастера, участники всероссийских и международных выставок.

Завершится пленэр отчетной выставкой произведений участников.

Анжела Лебедева