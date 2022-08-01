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Тюменцев приглашают на бесплатную диагностику в Центр здоровья

Общество, 08:38 23 августа 2022

Департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

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Пройти бесплатную диагностику заболеваний тюменцы могут в Центре здоровья, который работает на базе областной больницы № 19. С начала года врачи обследовали более 8 тыс. человек, сообщает департамент здравоохранения региона.

Комплексное обследование на базе центра и во время работы выездных бригад прошли жители Тюменского, Заводоуковского, Исетского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского районов.

У более 3 тыс. пациентов Тюменского района были проведены исследования, которые помогли выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Более чем у 500 пациентов — повышенное артериальное давление, свыше 1,5 тыс. человек имеют избыточную массу тела или ожирение, более 2 тыс. человек нуждаются в коррекции и контроле питания. Высок суммарный риск сердечно-сосудистых заболеваний — все пациенты, у которых он выявлен, были направлены к врачу-кардиологу.

На базе центра также проводятся семинары и школы здоровья по разным направлениям. Кроме того, пациенты посещают спортивный зал. Свыше 30 человек прошли курс ЛФК, около 80 - обучились в школах здоровья, 5 тыс. 553 пациента освоили основы здорового образа жизни.

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# Областная больница №19 , обследование , центр здоровья

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