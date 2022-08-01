Тюменская область получит 14,5 млн рублей на проведение фестиваля "Лето в Тобольском кремле" в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 14,5 млн рублей получит Тюменская область на поддержку и продвижение фестиваля искусств "Лето в Тобольском кремле. Сибирские сезоны" в 2023 году от Ростуризма. В ведомстве подвели итоги конкурсного отбора событийных мероприятий. Поддержку получили 36 регионов на сумму 638 млн рублей, сообщает в своем Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова 24 августа.

"Мы получили 134 заявки от 57 субъектов РФ. Победить могло не более одного мероприятия от каждого региона. При отборе учитывалось соответствие условиям: не менее 10 тысяч зрителей, бесплатное посещение, не менее 30 процентов финансирования должно производиться из внебюджетных средств", - пояснила глава Ростуризма.

Субсидию победители отбора смогут направить на организацию и оснащение необходимым оборудованием площадки мероприятия, разработку креативной концепции и программы, анонсирование в средствах массовой информации и другие цели.

Оксана Корнеенкова