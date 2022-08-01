Заводоуковские предприниматели оказали услуг и отгрузили товаров на 5 млрд рублей за полгода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более чем на 5 млрд рублей отгрузили товары, оказали услуги и выполнили различные работы предприниматели Заводоуковского округа за шесть месяцев 2022 года. Это на 23% больше, чем в прошлом году, рассказала глава округа Светлана Касенова во время прямого эфира, прошедшего в группе ЦУР Тюменской области 24 августа.

"Это хорошие результаты, тем более мы все понимаем, в каких сложных условиях живет экономика. Спасибо за такие итоги трудовым коллективам. Хочу поблагодарить и тех предпринимателей, которые не просто работают, а вкладывают инвестиции в основный капитал. В прошлом году объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей, было создано 183 рабочих места. В этом году пока рано подводить итоги", - сообщила Светлана Касенова.

Глава округа отметила, что за первое полугодие на сопровождении в администрации находилось 13 инвестиционных проектов. Из них 10 реализованы в полном объеме, у трех срок реализации 2024-2025 года. Один из них – строительство линейного элеватора. Запуск намечен на третий квартал 2025 года. С его открытием появится 135 новых рабочих мест.

Виктория Макарова