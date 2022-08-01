  • 25 августа 202225.08.2022четверг
  • USD59,9974
    EUR59,5082
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области на покупку квартир для детей-сирот выделено 332 млн рублей

Губернатор, 11:23 25 августа 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

332 млн рублей дополнительно выделили из областного бюджета на покупку квартир для детей-сирот. Приобретем на них 142 жилых помещения.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, принципиально важно, что все квартиры будут куплены на первичном рынке жилья: с чистовой отделкой, в кухне и ванной установлена сантехника - заселяйся и живи. Это хорошее подспорье для молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь без поддержки родителей.

"Всего в 2022 году в специализированный жилищный фонд для детей-сирот планируем включить 459 квартир. Мы и в дальнейшем будем помогать в решении квартирного вопроса таким ребятам", - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , жилье для детей-сирот

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:23 25.08.2022В Тюменской области на покупку квартир для детей-сирот выделено 332 млн рублей
12:14 24.08.2022Во всех школах, техникумах и колледжах Тюменской области с 1 сентября появятся "навигаторы детства"
09:21 24.08.2022Жители Демьянского получат чистую воду до конца года
19:44 23.08.2022Александр Моор: снова в отличной компании