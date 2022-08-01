В Тюменской области на покупку квартир для детей-сирот выделено 332 млн рублей

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

332 млн рублей дополнительно выделили из областного бюджета на покупку квартир для детей-сирот. Приобретем на них 142 жилых помещения.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, принципиально важно, что все квартиры будут куплены на первичном рынке жилья: с чистовой отделкой, в кухне и ванной установлена сантехника - заселяйся и живи. Это хорошее подспорье для молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь без поддержки родителей.

"Всего в 2022 году в специализированный жилищный фонд для детей-сирот планируем включить 459 квартир. Мы и в дальнейшем будем помогать в решении квартирного вопроса таким ребятам", - сказал Александр Моор.