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Новую линейку нефтепромысловой химии начнут разрабатывать в молодежной лаборатории ТИУ

Общество, 15:46 25 августа 2022

tmt72.ru | Фото: tmt72.ru

Молодежную лабораторию нефтепромысловой химии планируют открыть в Тюменском индустриальном университете в новом учебном году. Проект, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций, получил положительное заключение Российской академии наук о государственном финансировании.

Лаборатория займется разработкой принципиально новой линейки нефтепромысловой химии под конкретные нужды нефтегазодобывающих предприятий с учетом современных экологических требований и зеленых технологий.

Тюменские ученые, по словам доцента кафедры геологии месторождений нефти и газа Риммы Абдрашитовой, предлагают комплексный подход к решению сложной и актуальной проблемы разработки и создания химических реагентов для борьбы с осложнениями, возникающими при добыче, подготовке и транспортировке нефти с учетом особенностей геолого-промысловых условий месторождений.

"При разработке реагентов также будет учитываться ряд таких важных факторов, как производительность, цена, доступность отечественного сырья, стойкость, безопасность при транспортировке и хранении, экологичность, совместимость и другие", - подчеркнула она.

Для проведения планируемых исследований вуз располагает хорошей ресурсной и современной приборной базой. В выполнении заданий по проекту будет принимать участие коллектив научных работников, инженеров и технологов. Разработанные химические технологии для нефтегазовой индустрии позволят решить проблемы образования водонефтяной эмульсии, увеличения вязкости, вспенивания, солеотложения, коррозии оборудования и многих других, а также заменить вредные и нередко дорогие компоненты химической продукции на безопасные и экономически доступные вещества. В целом работа молодых ученых ТИУ нацелена на повышение экологической безопасности нефтедобывающих технологий и импортонезависимости страны.

"Радует, что научные компетенции, полученные молодыми исследователями в рамках реализации технологического проекта "Цифровой керн", результаты их исследований оценены по достоинству Российской академией наук, и в ТИУ появится очередная молодежная лаборатория, которая будет соответствовать еще одному из направлений деятельности ЗапСибНОЦ и нефтехимического кластера", - отметил проректор по научной и инновационной деятельности Юрий Ваганов.

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# наука , ТИУ

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