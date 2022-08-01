За спутником тюменских школьников, студентов и ученых можно следить онлайн

| Фото: группа "Дежурный по планете" ВКонтакте | Фото: группа "Дежурный по планете" ВКонтакте

На специальной карте проекта Space-π появился космический аппарат, созданием которого занимались школьники, студенты и ученые ТюмГУ. В режиме онлайн можно увидеть перемещения аппарата, который наблюдает за арктическим регионом.

На орбиту аппарат вывела ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которую запустили с космодрома Байконур в августе. Цели и задачи спутника определили школьники — это проведение мониторинга разливов нефти в Арктике и прогнозирование экологической ситуации. Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, в сентябре ребята получат первые снимки и приступят к исследованиям.

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Space-π — это часть программы "Дежурный по планете", школьники могут попробовать себя в роли космических инженеров и провести эксперименты на орбите. Всего будет запущено 100 сверхмалых искусственных спутников Земли, предназначенных для проведения серьезных научных исследований.