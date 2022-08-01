Студию по изготовлению развивающих игрушек из фетра открыла предпринимательница в Тобольске

| Фото: FELTOYS во ВКонтакте | Фото: FELTOYS во ВКонтакте

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Хобби-студию FELTOYS по изготовлению игрушек из фетра, развивающих книг для детей по программе самозанятости открыла предпринимательница Оксана Сошко из Тобольска в 2021 году. Изделия можно приобрести на ярмарках или в группе ВКонтакте FELTOYS.

"В 2012 году после рождения дочки искала интересные развивашки для нее, наткнулась на книжки и игрушки из ткани и фетра, начала шить, увидела у нее интерес к ним и загорелась этим делом. Открыла свою студию и сейчас провожу мастер-классы для детей от пяти лет", - добавила она.

По словам Оксаны, занятия повышают мотивацию к самостоятельной деятельности дошкольников, развивают мелкую моторику, внимание, мышление, творчество и фантазию, формируют тактильные навыки и усидчивость.

В 2022 году в Фонде микрофинансирования Тюменской области предпринимательница получила займ в размере 300 тыс. рублей под 4 % годовых на три года. На эти средства она приобрела оборудование, материалы, программное обеспечение, оплатила расходы по регистрации своего товарного знака для предпринимательской деятельности в сфере торговли и оказания образовательных услуг.

"Заказала плотер для нарезки фетра, это ускорит процесс производства изделий. Для развития своего дела прошла Школу управления проектами, Школу социального предпринимателя в центре "Мой бизнес" Тюменской области, вступила в реестр социальных предпринимателей. Благодаря поддержке фонда в ближайшее время надеюсь выйти на маркетплейс. Это тоже абсолютно бесплатно для самозанятых", - пояснила она.

Оксана приняла участие в конкурсе "Лучший социальный проект года" в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере" со своими развивающими пособиями из фетра.

"Шью развивающие книжки и игрушки, которые помогают в развитии маленьких детей, и получаю море положительных эмоций", - подытожила она.

Напомним, что в Фонде микрофинансирования Тюменской области предусмотрены меры поддержки для социальных предпринимателей. Размер займа без залога - до 1 млн рублей, с залогом – до 5 млн рублей. Программа предусматривает выдачу микрозайма на льготных условиях под 4 % годовых.

Ирина Шемякина