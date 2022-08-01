Житель Тюменской области пьяным ехал на кладбище
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
Автомобиль Honda под управлением пьяного водителя остановил наряд ДПС в Бердюжском районе 26 августа, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
38-летний мужчина рассказал автоинспекторам, что пил весь день, а вечером поехал на кладбище помянуть родных.
По дороге домой жителя Бердюжского района задержали. Показания алкеотестера - 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль был помещен на спецстоянку.
Всего за сутки сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 13 пьяных водителей.