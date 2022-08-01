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Житель Тюменской области пьяным ехал на кладбище

Происшествия, 12:09 27 августа 2022

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Автомобиль Honda под управлением пьяного водителя остановил наряд ДПС в Бердюжском районе 26 августа, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

38-летний мужчина рассказал автоинспекторам, что пил весь день, а вечером поехал на кладбище помянуть родных.

По дороге домой жителя Бердюжского района задержали. Показания алкеотестера - 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль был помещен на спецстоянку.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 13 пьяных водителей.

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# пьяная езда

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