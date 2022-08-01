Тобольские пожарные выявили лучших в силовом многоборье
| Фото: МЧС по Тюменской области
Команда поисково-спасательного отряда стала победителем соревнования по функциональному силовому многоборью пожарных в Тобольске, сообщает МЧС по Тюменской области.
Испытания включали в себя махи гирей весом 24 кг, отжимания в положении лежа с упором на гриф штанги, кантование покрышки грузовика, перемещение колес ударами кувалды и т.п.
Второй стала команда 140-й пожарно-спасательной части, замкнули тройку призеров огнеборцы 129-й пожарно-спасательной части.