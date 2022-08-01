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Тобольские пожарные выявили лучших в силовом многоборье

Общество, 17:49 27 августа 2022

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Команда поисково-спасательного отряда стала победителем соревнования по функциональному силовому многоборью пожарных в Тобольске, сообщает МЧС по Тюменской области.

Испытания включали в себя махи гирей весом 24 кг, отжимания в положении лежа с упором на гриф штанги, кантование покрышки грузовика, перемещение колес ударами кувалды и т.п.

Второй стала команда 140-й пожарно-спасательной части, замкнули тройку призеров огнеборцы 129-й пожарно-спасательной части.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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