Тобольские пожарные выявили лучших в силовом многоборье

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Команда поисково-спасательного отряда стала победителем соревнования по функциональному силовому многоборью пожарных в Тобольске, сообщает МЧС по Тюменской области.

Испытания включали в себя махи гирей весом 24 кг, отжимания в положении лежа с упором на гриф штанги, кантование покрышки грузовика, перемещение колес ударами кувалды и т.п.

Второй стала команда 140-й пожарно-спасательной части, замкнули тройку призеров огнеборцы 129-й пожарно-спасательной части.