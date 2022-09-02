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Житель Тюменской области попал в больницу после того, как его избила палкой сожительница

Происшествия, 12:55 02 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

19-летнюю ранее судимую жительницу с. Усть-Ламенка задержали полицейские за избиение сожителя. Как сообщает УМВД Тюменской области, девушка во время ссоры нанесла потерпевшему несколько ударов палкой по голове.

Мужчина 1993 года рождения был госпитализирован, его здоровью причинен легкий вред. В отношении девушки возбуждено уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

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# уголовное дело

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