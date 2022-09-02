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В Тюмени в августе побит 45-летний рекорд по суточному максимуму осадков

Общество, 12:10 02 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени 20 августа был побит рекорд 1977 года по суточному максимуму осадков, который составил 29,6 мм, предыдущий - 22,1 мм, сообщает пресс-служба Омского гидрометцентра ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

В большинстве районов Тюменской области в августе наблюдался недобор осадков, их сумма составила 31-87% от нормы. Около нормы зарегистрировано в Юргинском и Казанском районах, наименьшее, 19-20% от нормы, в Викуловском и Сладковском районах.

Среднемесячная температура воздуха на территории юга Тюменской области в августе составила плюс 17-18 градусов, что выше климатической нормы на 1-2 градуса. В первой и третьей декадах средняя температура воздуха превысила норму соответственно на 1-3 и 2-4 градуса, во второй декаде была ниже нормы на 1-2 градуса.

Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 28-31 градуса. Минимальная температура воздуха в большинстве районов понижалась до плюс 2-5 градусов, в Аромашево до минус -1 градуса.

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