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В туркомплексе Абалак в Тобольске сварят молодильную уху под открытым небом

Общество, 17:47 02 сентября 2022

группа фестиваля "Уха-царица" во ВКонтакте | Фото: группа фестиваля "Уха-царица" во ВКонтакте

Гастрономический праздник "Абалакская уха" пройдет в Тобольске 3 сентября. Горожан и гостей города ждут в туристическом комплексе "Абалак" с 12 до 16 часов.

Как рассказала координатор фестиваля Елена Делеске-Шешуева, организует праздник трактир "Белая сова", участник фестиваля "Уха-царица".

"В рамках этого фестиваля, который проходит в Тобольске с 27 августа по 11 сентября, кафе и рестораны проводят свои мероприятия. Для кого-то это мастер-классы, гастровечера и гастроужины, а туркомплекс "Абалак" и трактир "Белая сова" решили приготовить уху под открытым небом. Они возьмут котел и сварят в нем молодильную уху", - поделилась Елена Делеске-Шешуева.

Еще одним сюрпризом станет возможность загадать желание у "Колодца желаний", который остался в туристическом комплексе после съемок фильма "По щучьему велению". Также запланирована концертная программа с песнями и танцами творческих коллективов Абалакского дома культуры.

В этот же день в Тобольске на Базарной площади пройдет водно-морской пикник. Гостям фестиваля "Уха-царица" покажут фильм "Два капитана", мультфильмы "Вовка в тридевятом царстве" и "Сказка о рыбаке и рыбке", а также угостят чаем из самовара. Начало - в 18 часов.

Любовь Голышева

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# Абалак , праздник , Тобольск , фестиваль

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