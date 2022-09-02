19 тысяч 616 детей отдохнули в летних лагерях Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 тыс. 616 ребят отдохнули в 18 лагерях Тюменской области этим летом. Также участниками летней кампании стали более 600 детей из ЛНР и ДНР.

Об этом рассказала президент ассоциации организации детского отдыха "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова во время подведения итогов оздоровительной кампании на фестивале "Дорогой открытий" 2 сентября.

"Дети из Луганской и Донецкой республик благодарны, хотят вернуться, а некоторые решили поступать в тюменские учебные заведения. Отдельно хочу сказать, что ассоциация установила шефство над лагерем в Краснодонском районе. Мы обязались его восстановить и наладить работу. В целом летняя кампания у нас завершилась прекрасно", - добавила Лариса Шилова.

Более 1 тыс. 200 молодых людей работали вожатыми, тьюторами и аниматорами. Сегодня они провели для юных жителей Тюмени концерт и мастер-классы по плетению декоративных браслетов, съемке короткометражного мультфильма, созданию игрушек, значков.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также была организована игра ринго. Цель – направить два кольца над сеткой, чтобы они коснулись площадки соперника.

"Мы пришли сюда с другом после школы, заранее не знали, что тут будет, просто услышали музыку. Посмотрели немного концерт, а потом увидели, что играют во что-то непонятное. Подошли, нам рассказали, и мы присоединились к ребятам. Как раз не хватало соперников. Вообще все понравилось и, наверное, у себя во дворе попробуем потом тоже создать ринго", - поделился Вадим.

МЧС по Тюменской области представили на отдельной площадке пожарно-спасательную технику и ретротехнику – мотоцикл и "Москвич". Детям рассказали о боевой одежде, которая применяется на пожаре, и первичных средствах пожаротушения.

Рядом областная Госавтоинспекция создала автоплощадку. "Ребята катаются на самокате и проходят перекресток, где установлены светофоры и дорожные знаки. Инспекторы рассказывают им, как правильно себя вести себя на дороге. Проведем и тотальный экзамен по правилам дорожного движения. Дети с удовольствием в этом участвуют, получают новые знания", - отметила начальник отделения по пропаганде и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Тюмени Алла Жолудева.

Виктория Макарова