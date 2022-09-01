Новый поток школы социального предпринимательства в Тюмени стартует 2 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый поток школы социального предпринимательства стартует в Тюмени 2 сентября на базе центра "Мой бизнес". На участие в нем уже поступило более 60 заявок. Под руководством тренеров слушатели научатся разрабатывать маркетинговую стратегию, составлять бизнес-план и разбираться с налогообложением, рассказала организатор школы Лилия Загваздина.

Напомним, что школа социального предпринимательства — это образовательная программа, направленная на проработку и запуск новых социальных проектов. По словам Лилии Загваздиной, для участников создан нетворкинг, дающий им возможность поделиться знаниями и умениями, а также найти партнеров, клиентов и специалистов для будущих и настоящих проектов.

"Участники программы - физлица, самозанятые, предприниматели и некоммерческие организации сферы социального предпринимательства. Эта сфера предполагает решение социальных задач при наличии устойчивой бизнес-модели, то есть, решать социальную проблему, самостоятельно обеспечивая свою деятельность - от закупки материалов и оборудования до оплаты платежей", - отметила Лилия Загваздина.

Участник школы не только повышает компетенции в сфере социального предпринимательства, но и готовит бизнес-план, рассчитывает финансово-экономическую модель проекта, презентацию и нарабатывает презентационные навыки. Все это он может использовать в дальнейшем для привлечения грантов или займов. Итоги своей работы в рамках школы участники презентуют комиссии.

Так, руководитель семейной школы Татьяна Ческидова представила к защите проект нового направления — начального звена обучения для детей и планирует привлечь для реализации средства гранта департамента инвестиционной политики и государственной поддержки Тюменской области.

На защите проектов второй волны будет присутствовать инвестор - ООО "ЗапСибНефтехим", который на конкурсной основе поддержит проекты, направленные на развитие туризма в Тобольске и Тобольском районе.

Напомним, что с 2017 года учениками школы разработаны 437 проектов, 30% из них реализуются. Среди самых известных — досуговый центр "Эридан" в Новой Заимке, лаборатория моды и шитья "OllinRush" в Тобольске и реабилитационный центр "Оптимист" в Тюмени.

Николай Ступников