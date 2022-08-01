В Тюменской области строят школы с умным освещением и управляемыми крышами

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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В стадии строительства и проектирования в Тюменской области находятся 29 школ. Здания оснащаются передовыми инженерными системами.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, на первом месте по новым технологиям – использование тепла земли. Школу в с. Крашенинино Упоровского района оснастят уникальной системой отопления.

"Внешне всё будет выглядеть привычно — батареи и горячая вода. Но подогревать её будут за счёт пропиленгликоля, который забирает тепло из-под земли, с семидесятиметровой глубины. На территории школы пробурят 72 скважины. Этого достаточно, чтобы обогреть здание площадью более 1000 квадратных метров", - говорят эксперты.

Тепловые насосы уже показали свою эффективность и достаточно быстро окупаются. Учеников школа примет в конце 2023 года.

На втором месте — умное освещение. Все школы Тюменской области вместимостью свыше 1100 учеников оснащаются интеллектуальной системой управления освещением. Программно-аппаратный комплекс "AWADA" непрерывно измеряет уровень освещённости в классе и регулирует работу светильников. Во всех помещениях нового корпуса школы №30 Тюмени установлены датчики. Система настроена таким образом, чтобы освещение в каждой точке было равномерным.

Энергоэффективность освещения возрастает на 50 %. Увеличивается срок службы светильников. А главное - убран слепящий эффект, глаза учащихся меньше устают.

Подобное оборудование ранее было смонтировано во втором корпусе школы №94 Тюмени.

Тройку лидеров замыкает управляемая крыша. В проект строительства школы в мкр. Тура на 1500 мест заложена укладка контролита. Этот материал на основе фольги позволяет в процессе эксплуатации находить повреждения кровли. Он укладывается под мембрану. Если в ней есть даже самые микроскопические повреждения, на контрольный прибор поступает сигнал. И в случае протечки не придётся вскрывать большой участок кровли, достаточно наложить заплату на место повреждения. Это делается очень быстро.

"Отечественная технология в Тюмени применяется недавно. Но отзывы только положительные. Эта диагностическая система смонтирована на больших школах Тюмени в микрорайоне Европейский, на ул. Б. Житкова, у Комсомольского сквера", - добавляют специалисты.

Как заметили в ГУСе, это далеко не все технические и технологические решения, которые применяются при строительстве школ. Есть ещё автоматизированные системы отопления, видеонаблюдения, вентиляции, пожарной сигнализации.

При выборе новшеств специалисты ГУСа обращают внимание только на проверенные технологии, которые демонстрируют энергоэффективность, комфорт и удобство в эксплуатации.