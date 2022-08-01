В Тюмени для 53 тысяч младшеклассников в сентябре приготовят 68 видов блюд

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для 53 тыс. 55 учеников начальных классов 50 школ Тюмени в сентябре 2022 года будет приготовлено 68 видов блюд, включая 15 видов напитков.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в тюменском комбинате школьного питания, рассчитать количество блюд, которые тюменские школьники съедят за первый месяц нового учебного года, можно приблизительно. Эта цифра превысит 3,6 млн тарелок.

Напомним, в Тюменской области во всех школах организовано 100% горячее питание детей. Ученики с 1 по 4 классы питаются бесплатно.

В администрации Тюмени установлены следующие расходы на питание школьников: 12 рублей 40 копеек в день обходится обед для учащихся средних и старших классов; 80 рублей - для учащихся из малоимущей семьи или семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 189 рублей 60 копеек - на одного обучающегося с ОВЗ или обучающегося, являющегося ребенком-инвалидом.

"Качество приготовленных блюд обеспечивается системой производственного контроля. Кроме того, в каждой школе работает бракеражная комиссия. Ее работа осуществляется на ежедневной основе с объективной оценкой вкусовых и иных качественных характеристик всех блюд дня", - говорят в Комбинате школьного питания.

Оценить питание школьников могут и родители.

"Комбинат проводит дегустации меню для выявления фактических предпочтений школьников и получения обратной связи в отношении новых блюд. Наша задача - чтобы дети попробовали всё и сделали свой выбор, для этого школьники делают заметки, выставляют оценки блюдам, оставляют комментарии и отзывы", - отмечают эксперты.

В каждой школьной столовой есть книга отзывов и предложений.

С сентября 2021 года в комбинате организована работа горячей линии +7-912-995-81-11. Большинство обращений связано с работой сайта АИС "Электронная школа" и приложения "Образование72" в части школьного питания.

Напомним, с начала нового учебного года Комбинат школьного питания Тюмени утвердил новое меню для 50 школ города.

Анжела Лебедева