Тефтели с брусничным соусом и сырные макароны впервые включены в меню тюменских школьников

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Мясные тефтельки с брусничным соусом, запечённые куриные бедра, каши с маком и фруктовыми соусами из вишни или абрикоса, сырные макароны и макароны с томатами, рыбные палочки – новые блюда, которые вошли в меню школьных столовых Тюмени с 1 сентября 2022 года. Весь перечень блюд на новый учебный год получил положительное экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в тюменском комбинате школьного питания "Центральный", который поставляет горячие обеды в 50 школ города, кстати, в прошлом учебном году их было 49.

"В июне комбинат разработал меню, ориентированное на фактические предпочтения школьников, в нем сохранена классика и все топовые блюда, любимые школьниками. Например, бефстроганов, азу, плов, картофельная запеканка с мясом, ленивые голубцы, куриные котлетки с пюре, фрикасе, кукурузная каша и омлеты", - говорят сотрудники предприятия.

В меню школьников также включили то, что они получали на столы во время отдыха в пришкольных лагерях. В первую очередь, это витаминизированное молоко с различными вкусами: клубника, ваниль, шоколад. Как заметили эксперты, такое молоко стало безусловным лидером с максимальными оценками за вкусовые качества. При этом витаминизация и увеличение количества молока в рационе школьников - это задача, которую комбинат решает с начала 2022 года. Из кисломолочной продукции ученикам предложат питьевой йогурт с черникой.

"В меню минимизировано количество салатов с заменой их на овощную нарезку - это проверенный временем и понятный детям способ разнообразить рацион витаминами из овощей. В сентябре, а также в течение года ребят ждут сюрпризы, которые будут им интересны и полезны. Но пока это сюрпризы даже для взрослых, что не позволяет раскрыть информацию о них", - заинтриговали специалисты.

Тюменский комбинат школьного питания заинтересован в привлечении школьников в столовые, поэтому работает над линейкой полезных продуктов и перекусов для тюменских школьников.

Добавим, по данным регионального департамента образования и науки, во всех школах области организовано 100 % горячее питание детей. Качество блюд контролируют родители и Роспотребнадзор.

Анжела Лебедева