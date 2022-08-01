Потребность предприятий в промышленной ипотеке изучают в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Потребность предприятий в промышленной ипотеке изучают в Тюменской области. Как известно данный вид господдержки будет запущен в России до осени 2022 года. Она позволит по сниженной ставке покупать производственные площади и заниматься их оснащением, сообщили в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области

"Промышленная ипотека находится на выходе. Она подразумевает интересный для предприятий инструмент – ставка под 5 процентов годовых, объем средств в один проект до 2 миллиардов рублей. Если у предприятий Тюменской области есть интерес к данной мере, то мы сейчас изучаем потребность в ней", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель генерального директора по развитию АИР Александр Васильев.

В первую очередь, промышленная ипотека может быть интересна резидентам индустриальных парков, для которых в регионе действует ряд льгот.

Одним из самых востребованных нововведений стало снижение аренды земельных участков для строительства масштабных инвестиционных проектов до 1 рубля за гектар.

"Индустриальный парк "Богандинский", где уже работают 10 резидентов, является одной из основных точек роста экономики региона в горизонте планирования до 2030 года. К этому времени на его площадке откроется 32 новых производства. И пока еще есть свободные земельные участки, которые стоит уже сейчас занимать под инвестпроекты. АИР готово в партнерстве проработать проекты и предоставить возможности для их реализации, в том числе, участки с подведенными коммуникациями", - уточнил заместитель руководителя агентства.

В Тюменской области действует и уникальный инструмент – кешбэк 5% за закупки у местных компаний-участников Нефтегазового кластера. На сегодняшний день – это единственный регион, где используется такая мера поддержки.

Отметим, что за счет развития индустриальных парков региону удается повышать локализацию производств и, в итоге, находить новые возможности для импортозамещения. К примеру, в индустриальном парке "Боровский" работают уже 12 резидентов. Совокупный объем инвестиций - более 5 млрд рублей. Большая доля его резидентов выпускают или готовят промплощадки для производства востребованной в условиях санкций продукции.

Напомним, что Тюменской области предложили стать пилотной территорией по применению промышленной ипотеки. Предложение было озвучено руководством Минпромторга на конференции "ТОЛК. Просто о производстве" в Тюмени.

По вопросам промышленной ипотеки обращаться по телефонам: +7 (3452) 482-310, +7 (919) 941-20-23.

Оксана Корнеенкова