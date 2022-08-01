  • 30 августа 202230.08.2022вторник
  • USD60,3636
    EUR59,9608
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новый мост в Викуловском районе появится в конце ноября 2022 года

Экономика, 13:45 30 августа 2022

ГУС Тюменской области

Новый мост у села Рябово Викуловского района построят до конца ноября 2022 года. Подрядная организация СК "МОСТРЕМСТРОЙ" начала работы на объекте в июне. Уже смонтированы опоры и установлены балки пролётных строений. Ведутся монолитные работы на швах балок.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, новый мост возводится на месте старого. Обследование показало, что конструктив, установленный 25 лет назад, находится в предаварийном состоянии. Одна из опор сильно накренилась. Было принято решение о реконструкции объекта.

"Мы постоянно ведём мониторинг состояния мостов. На данный момент выявлено пять предаварийных. По всем заключены контракты на реконструкцию. Кроме Викуловского района работы идут по трём мостам на дороге Ялуторовск-Ярково. И ещё реконструируем мост в Казанском районе", - рассказал начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.

Эти четыре моста реконструируют до конца 2023 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУС Тюменской области , мост , строительство мостов

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:45 30.08.2022Новый мост в Викуловском районе появится в конце ноября 2022 года
13:21 30.08.2022Потребность предприятий в промышленной ипотеке изучают в Тюменской области
11:15 30.08.2022Российские аграрии получат гранты на производство кормов, семян льна и хлопчатника, фруктов и ягод
11:04 30.08.2022Глава Ростуризма отметила уникальность тюменского глэмпинга "Сны леса"