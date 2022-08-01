Новый мост в Викуловском районе появится в конце ноября 2022 года

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Новый мост у села Рябово Викуловского района построят до конца ноября 2022 года. Подрядная организация СК "МОСТРЕМСТРОЙ" начала работы на объекте в июне. Уже смонтированы опоры и установлены балки пролётных строений. Ведутся монолитные работы на швах балок.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, новый мост возводится на месте старого. Обследование показало, что конструктив, установленный 25 лет назад, находится в предаварийном состоянии. Одна из опор сильно накренилась. Было принято решение о реконструкции объекта.

"Мы постоянно ведём мониторинг состояния мостов. На данный момент выявлено пять предаварийных. По всем заключены контракты на реконструкцию. Кроме Викуловского района работы идут по трём мостам на дороге Ялуторовск-Ярково. И ещё реконструируем мост в Казанском районе", - рассказал начальник отдела искусственных сооружений УАД Алексей Филатов.

Эти четыре моста реконструируют до конца 2023 года.