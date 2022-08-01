Дом духа из легенд южных хантов обнаружили археологи в Тюменской области

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Археологические объекты, упоминаемые в легендах южных хантов, на стыке Уватского, Ханты-Мансийского и Кондинского районов обнаружили историки. В труднодоступной местности исследователи нашли городок Тонх-хот (Дом духа), сообщила ИА "Тюменская линия" руководитель АНО "Малая родина" Алёна Родионова.

"Нескольких дней мы обследовали территорию в среднем течении реки Чиликанка, в результате выявили сам городок — береговое средневековое городище, окруженное рвом, и синхронные ему поселения. На противоположном берегу выявлены более древние поселения, предварительно, датированные бронзовым веком, и могильник", — рассказала она.

Сведения о поселении в 1888 году записал этнограф Серафим Патканов. В его работах встречается предание о храбром князе Тонх-хота, правившем в Чиликанских юртах. Князь много охотился и воевал, ему требовалось большое количество стрел. Наконечники он делал сам, а перья должны были доставать его подданные. Добыть большое число перьев было делом нелегким, и, тяготясь этой повинностью, часть подданных, воспользовавшись отсутствием князя, покинули Тон-хот и поселились далее к западу, у Зимнего Сора, а потом перенесли свои жилища на Конду, где теперь известны под именем магатских остяков.

Предание имеет историческую ценность, так как описывает миграционные процессы на территории севера Западной Сибири, в частности переселение с Иртыша на Конду с востока на запад, а также миграционные процессы из Эмдера на Иртыш, то есть с северо-запада на юго-восток.

"Археологические исследования позволят конкретизировать, к какому временному периоду относятся описываемые в преданиях события. С Эмдером картина уже понятна. По материалам раскопок он датируется XII-XVI веками. Найденный археологами городок имеет аналоги на Конде, датируемые также Средневековьем, и соответствует описаниям средневековых городищ, опубликованным Паткановым в своей работе. Предание о переселении на Зимний Сор, вероятно, более древнее, в окрестностях городка найдены поселения, датируемые бронзовым веком. На реке Магатке недалеко от села Болчары также выявлены древние поселения этого периода", — отмечает Алёна Родионова.

Команда исследователей сейчас работает в Кондинском районе, в окрестностях Зимнего Сора, упоминаемого в предании как "перевалочный пункт" из Тонх-хота на Конду. Если предание имеет под собой реальные события, то там могут быть найдены аналогичные археологизированные сооружения. Их датировка позволит точнее установить хронологию описываемых событий, происходивших, вероятнее всего, несколько тысяч лет назад.

Экспедиция проводится по проекту "Легенды южных хантов: историко-краеведческое расследование", реализуемому АНО "Малая родина" совместно с БУ "Музей природы и человека" при поддержке Фонда президентских грантов.

Влада Нерадовская