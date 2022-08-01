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Тюменские скалолазы привезли четыре награды всероссийской спартакиады

Спорт, 17:21 29 августа 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Четыре награды из шести возможных в дисциплине "скорость" завоевали тюменские скалолазы на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Обладателями золотых медалей стали Вячеслав Деулин и Екатерина Баращук, серебро получил Александр Шиков, бронзовая награда у Юлии Каплиной. Напомним, что Александр Шиков и Юлия Каплина являются рекордсменами России.

Кроме того, из Челябинска с соревнований по легкой атлетике победу везет Вадим Кукалев, показавший лучший результат в беге на 400 м с барьерами, с серебром из Новгородской области возвращается Зульфия Сабитова, успешно выступившая в состязаниях по гребному слалому.

Бронзовую медаль завоевала в состязаниях тяжелоатлетов в весовой категории до 71 кг в столице России Анастасия Анзорова.

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# скалолазание , спартакиада

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