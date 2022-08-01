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Тюменские семьи получили 98 млн рублей на строительство жилья за счет маткапитала

Экономика, 11:40 29 августа 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

331 семья направила материнский капитал на строительство или реконструкцию частного жилого дома в Тюменской области с начала 2022 года. На эти цели Пенсионный фонд перечислил 98 млн рублей.

"Средства выделялись на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо на компенсацию понесенных затрат по строительству или реконструкции", — пояснили в пресс-службе ОПФР по Тюменской области.

Сразу после удовлетворения заявления на счет владельца сертификата поступает половина имеющейся суммы материнского капитала, оставшиеся средства перечисляются после выполнения основных работ по возведению или реконструкции дома. Если работы выполняет подрядная организация, средства перечисляются ей напрямую и сразу всей суммой.

Отмечается, что пристроить к дому нежилое помещение в виде сарая или гаража на средства материнского капитала нельзя, поскольку это не будет улучшением жилищных условий. Замена крыши, окон или подведение коммуникаций могут осуществляться в рамках реконструкции дома, если при этом увеличивается жилая площадь.

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# маткапитал , Пенсионный фонд

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