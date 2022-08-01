В Тюменской области 16 проектов получат гранты Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: vk.com/zeroplusfest | Фото: vk.com/zeroplusfest

16 проектов от Тюменской области признаны победителями второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Итоги подвели 30 августа.

Самый большой грант получит Межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства" – более 8,6 млн рублей – на V Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов "Зеркало Будущего PRO". На втором месте по объему привлеченной поддержки - фонд развития творчества "Жизнь и дело". На реализацию X международного кинофестиваля "Ноль Плюс" он выиграл около 8,5 млн рублей.

ООО "База медиа" получит более 7,5 млн рублей на реализацию съёмок полнометражного фильма "Вахтовый метод". Благотворительный фонд развития города Тюмени выиграл более 6,5 млн рублей на проект "Традициями сильны". ООО "МОРЕЛЕСА" направит грант Президентского фонда культурных инициатив – 4,4 млн рублей – на архипарк "Ключи" - история под открытым небом.

Тюменская область вошла в число регионов по наибольшему числу поддержанных проектов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном и другими.

Всего по итогам второго конкурса эксперты поддержали 905 проектов из 80 регионов России, общая сумма грантов - 2 млрд 879,5 млн рублей.

Анжела Лебедева