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Цветоводы из Тюменского района украшают улицы и дворы

Общество, 13:39 04 сентября 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

Итогов конкурса "Цветы Тюменского района" подвели в муниципалитете. В этом он собрал рекордное количество участников – 257 жителей.

В 2022 году мероприятие посвятили 35-летию образования Тюменской районной организации ветеранов, которая вот уже на протяжении 15 лет с большой ответственностью организует и проводит цветочное состязание.

На суд жюри были представлено почти полторы тысячи фотографий: палисадники, цветы у памятников погибшим воинам и труженикам тыла, у храмов и мечетей, у подъездов, у домов, цветы на балконах, улицах и площадях.

Церемония награждения победителей и призеров состоится в середине сентября, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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