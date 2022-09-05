В Тюмени квартирант вынес из съемного жилья телевизор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квартиранта, забравшего из съемной квартиры телевизор, задержали тюменские полицейские, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции обратился местный житель. Он рассказал, что из квартиры, которую он сдавал в аренду, пропал телевизор стоимостью около 15 тыс. рублей. Снимавший жилье молодой человек перестал выходить на связь и тюменец решил обратиться в полицию.

Ранее судимого жителя Исетского района задержали. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что телевизор он отвез в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.