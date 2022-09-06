Преподаватель из Ишима победила во всероссийском конкурсе золотых имен

| Фото: Ольга Бырдина ВКонтакте | Фото: Ольга Бырдина ВКонтакте

Преподаватель Ишимского пединститута им. П.П. Ершова, филиала ТюмГУ Ольга Бырдина вошла в число 150 победителей всероссийского конкурса "Золотые имена высшей школы". Всего на конкурс поступило более 1 тыс. заявок из восьми федеральных округов страны, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

За звание лучших боролись преподаватели вузов, достигшие высоких результатов в образовании, науке, общественной и воспитательной деятельности. За пять лет существования конкурса более 20 ученых Тюменского государственного университета стали золотыми именами России.

Добавим, проект реализует с 2017 года межрегиональная общественная организация "Лига Преподавателей Высшей Школы" при поддержке Минобрнауки России и Фонда президентских грантов.