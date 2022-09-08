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В тюменскую колонию через канализацию пытались передать наркотики и алкоголь

Происшествия, 15:51 08 сентября 2022

72.fsin.gov.ru | Фото: 72.fsin.gov.ru

Попытку доставки запрещенных предметов предотвратили в колонии строгого режима № 1 УФСИН России по Тюменской области в Тюмени на ул. Ялуторовской.

Сотрудники ИК-1 во время патрулирования территории, прилегающей к исправительному учреждению, задержали 39-летнего мужчину при попытке доставить в колонию через канализационную сеть сотовый телефон, наркотики и алкоголь.

У задержанного изъяли портативную колонку, внутри которой находились 6 свертков, обмотанных изолентой, в каждом из них содержалось неизвестное порошкообразное вещество. В устройстве также были спрятаны 3 инъекционных шприца, обернутые скотчем, сотовый телефон с зарядным устройством и кабель USB, 4 пластиковые бутылки (3,5 л) с жидкостью с характерным запахом этилового спирта, 2 пластиковые бутылки с томатным соком.

Согласно заключению экспертизы, в изъятых свертках находилось наркотическое вещество "N-метилэфедрон" общей массой 1,57 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

72.fsin.gov.ru | Фото: 72.fsin.gov.ru

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# колония , наркотики , УФСИН по Тюменской области

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