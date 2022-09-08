Отель Vostok будет платить стипендию одиннадцати тюменским студентам

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Стипендии в размере 1,5 тыс. рублей ежемесячно будут получать 11 студентов Тюмени.

Единственной представительницей от вузов стала студентка Института сервиса и отраслевого управления ТИУ Ольга Фомина, сообщает пресс-служба учебного заведения. Девушка учится на 2 курсе по направлению подготовки "Сервис". Стать стипендиатом ей удалось благодаря многочисленным достижениям в учебе, главное из которых на сегодня – призовое место на Всероссийской олимпиаде (с международным участием) по сервису.

"Я очень удивилась и обрадовалась, когда узнала, что буду получать эту стипендию. Всегда приятно, когда специальность, на которой ты обучаешься, поддерживают, и знать, что после окончания университета без работы точно не останусь", - поделилась Ольга Фомина.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Напомним, соглашение о сотрудничестве между ТИУ и отелем "Восток" действует с 2020 года как итог многолетней плодотворной работы.

"Мы начали сотрудничать с "Востоком", когда в портфеле образовательных программ ТИУ появилось направление "Гостиничное дело". Компания давно зарекомендовала себя, как лидер в сфере гостеприимства. Ежегодно 10-15 студентов вуза проходят здесь производственную практику, получают не только soft-компетенции, особенно важные для их дальнейшей профессиональной деятельности, но и возможность будущего трудоустройства. Надеемся, что впереди у нас много полезных и нужных совместных проектов", - отметила ректор ТИУ Вероника Ефремова.

К участию в отборе для выплаты стипендий отеля "Восток" допускаются студенты вузов и ссузов очной формы, обучающиеся по специальностям или направлениям подготовки в сфере гостеприимства, гостиничного сервиса и ресторанного бизнеса. Средний балл академической успеваемости за все время обучения должен быть не ниже 4,5, принимаются в расчет успехи в отраслевых конкурсах, фестивалях и научных конференциях.