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Трое бизнесменов обратились в прокуратуру Тюменской области во Всероссийский день приема

Общество, 17:32 08 сентября 2022

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Три хозяйствующих субъекта из Тюмени, Ялуторовского и Тюменского районов обратились в прокуратуру Тюменской области во Всероссийский день приема предпринимателей.

Как сообщили в надзорном ведомстве региона, прием провели заместитель прокурора области Александр Чернышев и уполномоченный по правам предпринимателей Павел Меньщиков.

От представителей бизнеса поступило одно письменное обращение, по двум другим даны разъяснения законодательства. Бизнесмены обжаловали действия контрольных органов и власти региона.

По принятому обращению организовано рассмотрение доводов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования для обеспечения прав предпринимателя.

Следующий прием состоится в рабочее время 4 октября по адресу ул. 50 лет Октября, 31.

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# день приема , прокуратура

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