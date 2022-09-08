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Владимир Якушев пожелал финансистам профессиональных достижений, благополучия и здоровья

Политика, 15:15 08 сентября 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

С 220-летием со дня образования финансовой системы России поздравил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев работников и ветеранов финансовой отрасли округа.

По словам полпреда, в России создана и успешно работает одна из самых эффективных финансовых моделей, которая обеспечивает экономическую устойчивость страны, социальное благополучие ее граждан, позволяет решать самые масштабные и амбициозные задачи.

Стабильность финансовых институтов – это результат работы высококвалифицированных специалистов. Профессионалов, которые обладают необходимыми качествами и компетенциями - ответственностью, аналитическим мышлением, умением планировать, внимательностью к деталям, безупречным знанием законодательства, умением работать в сложных условиях новых вызовов.

"Желаю всем финансистам профессиональных достижений, благополучия и здоровья. Пусть сбудутся все намеченные планы!" - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , День финансиста

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