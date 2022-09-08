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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявили 890 случаев COVID-19 за сутки

Общество, 18:29 08 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

890 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализировано 34 человек, выздоровели 1 тыс. 247, сообщает федеральный оперативный штаб 8 сентября.

Всего в России за сутки выявили 50 тыс. 618 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 50 тыс. 293 человека, госпитализированы 3 тыс. 611.

В Москве выявили 7 тыс. 896 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 3 тыс. 249, в Московской области – 1 тыс. 773. В Свердловской области заболели 1 тыс. 560 человек, в Челябинской - 738, в Югре – 817, на Ямале – 164, в Курганской области – 279.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 19 млн 908 тыс. 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 385 тыс. 69 летальных исходов, выздоровели 18 млн 926 тыс. 609 человек.

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# коронавирус

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