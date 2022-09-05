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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

990 жителей Тюменской области заболели COVD-19 за сутки

Общество, 15:30 05 сентября 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

990 случаев коронавируса диагностировали у жителей Тюменской области за сутки. Госпитализировано 12 человек, выздоровел 361, сообщает федеральный оперативный штаб 5 сентября.

Всего в России за сутки выявили 41 тыс. 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 76 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 30 тыс. 703 человека, госпитализированы 1 тыс. 830.

В Москве выявили 4 тыс. 6 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 2 тыс. 997, в Московской области – 1 тыс. 218. В Свердловской области заболели 1 тыс. 530 человек, в Челябинской - 708, в Югре – 709, на Ямале – 161, в Курганской области – 295.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 19 млн 771 тыс. 113 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 384 тыс. 787 летальных исходов, выздоровел 18 млн 777 тыс. 401 человек.

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# коронавирус

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