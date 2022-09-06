В Тюмени сделать прививку от COVID-19 можно в торговых центрах

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Жители Тюмени могут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в мобильных пунктах вакцинации. Всего в областной столице их открыто восемь, в том числе, в четырех торгово-развлекательных центрах, сообщает городской комитет здравоохранения.

Ежедневно с 12 до 18 часов вакциномобиль работает на территории ТРЦ Гудвин (ул. Максима Горького, 70), а с 16 до 20 часов в будни и с 12 до 20 часов в выходные дни – возле ТРЦ "Зеленый берег" (ул. Алебашевская, 19).

В торговом центре "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) пункт вакцинации открыт ежедневно с 12 до 20 часов. В будние дни с 13 до 20 часов поставить прививку могут посетители ТРЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60).

Также мобильные пункты вакцинации продолжают работать в консультативной поликлинике №2 областной больницы №1 (ул. Юрия Семовских, 10), в Медицинском городе (ул. Барнаульская, 32, 3 этаж), в перинатальном центре (ул. Даудельная, 1 к. 3) и подразделении ОКБ № 1 (ул. Котовского, 55/4). Подробная информация и режим работы пунктов размещены на сайте регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В настоящее время жителей региона прививают от ковида с помощью вакцины "Спутник V", для ревакцинации используется только первый его компонент. Перед каждой вакцинацией проводится осмотр врача. Необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Прививку можно сделать и в поликлинике по месту жительства. Предварительная запись ведется по телефону 122 или в личном кабинете на портале Госуслуг.

Добавим, по данным на 5 сентября в Тюменской области сделано 1 млн 309 тыс. 895 прививок от коронавируса, полным курсом - 1 млн 139 тыс. 906.