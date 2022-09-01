В Тюменской области приостановили заготовку антиковидной плазмы
Заготовку антиковидной плазмы в Тюменской области приостановили ввиду отсутствия потребностей медицинских организаций. Это связано с тем, что применяемые сейчас протоколы лечения позволяют лечить COVID-19 без использования антикоронавирусной плазмы.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
"В первые два месяца 2022 года было заготовлено почти 412 литров плазмы с высоким титром антител к коронавирусу от 634 доноров. В медицинские организации для клинического применения направили всего пять литров такой плазмы. Оставшуюся и заготовленную ранее антиковидную плазму применяют для производства препаратов крови", - пояснили в ведомстве.
Кроме того, на станции переливания крови сейчас не обследуют доноров на наличие антител к коронавирусу.
Любовь Голышева