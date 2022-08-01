Ксения Степанова: симптоматика новых штаммов COVID-19 в половине случаев похожа на кишечную инфекцию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 50% случаях похожи на признаки кишечной инфекции симптомы у заболевших COVID-19 новыми штаммами коронавируса "омикрон" BA.4 и BA.5. У человека появляется температура, недомогание, головная боль, тошнота, рвота, жидкий стул и боли в животе.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, заведующая клиническим отделением института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора Ксения Степанова.

"Опять же новые штаммы в России не так давно циркулируют, поэтому спустя какое-то время все может измениться. Пока мы видим, что превалируют легкие формы. У 92 процентов людей легкое течение болезни или бессимптомное. Тюмень не отличается от общероссийских показателей. Сейчас более 90 процентов пациентов у нас лечится амбулаторно в тюменских поликлиниках", - отметила тюменский инфекционист.

В последнее время мутации также усилили заразность коронавирусом. Если ранее у уханьского штамма инкубационный период доходил до 14 дней, то сейчас у "омикрона" не более двух суток. Кроме этого, заразиться от одного больного могут уже не три-четыре человека, а минимум 12.

А вот группы риска остались прежними. Вирус представляет опасность для пожилых людей, тех, кто страдает сердечно-сосудистой патологией, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой и другими заболеваниями органов дыхания. К этой же категории относятся пациенты с иммунодефицитом, онкологией и ожирением.

"У таких пациентов изначально есть показания для госпитализации. Также вас отправят в больницу, если выявлена тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью. Но сейчас в нашем арсенале больше количество препаратов, которые предупреждают возникновение критических моментов при заболевании. Тем более, если вы переболели, а затем вакцинировались, то при новом заражении, болезнь будет протекать легче, так как организм уже встречался с живым вирусом", - добавила главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного департамента здравоохранения.

Напомним, что ранее Ксения Степанова сообщила, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России и в Тюменской области в частности, наступит в сентябре-октябре. Всплеск связывают с выходом большинства сотрудников из отпусков и началом учебы у школьников и студентов.

Виктория Макарова