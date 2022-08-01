Тюменский инфекционист рассказала, когда начнется пик заболеваемости COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый пик заболеваемости коронавирусом в России, в Тюменской области в частности, наступит в сентябре-октябре. Всплеск связывают с выходом большинства сотрудников из отпусков и началом учебы у школьников и студентов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, заведующая клиническим отделением института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора Ксения Степанова.

Осенью начнется сезон острых респираторных инфекций, к которым, в том числе, относится и коронавирус.

"По данным эпидемиологов, на данный момент мы с вами ощущаем только начало подъема. В каких-то регионах раньше вырастет количество заболевших, в каких-то позже. В принципе мы видели это во все волны пандемии. Это закономерность – с осени начинается рост, а в декабре-январе начинается снижение. Поэтому важно сейчас соблюдать масочный режим, потому что вирусом, который у нас циркулирует, можно заразиться, даже если ты стоишь от покашлявшего или чихнувшего человека на расстоянии 1,5-2 метра", - подчеркнула тюменский инфекционист.

Напомним, что 727 случаев коронавируса выявили в Тюменской области на 30 августа.

Вместе с тем, Роспотребнадзор не настаивает на введении новых ограничений. Единственное, что с нового учебного года во всех школах вернут утренние фильтры и термометрию для учеников и учителей, работники школьных пищеблоков обязаны носить маски.

Виктория Макарова