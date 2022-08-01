В Тюменской области госпитализировали 40 человек с ковидом за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

727 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализировано 40 человек, выздоровели 323 человека, сообщает федеральный оперативный штаб 30 августа.

Всего в России за сутки выявили 37 тыс. 67 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 36 тыс. 729 человек, госпитализировано – 4 тыс. 673.

В Москве выявили 4 тыс. 405 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 3 тыс. 497, в Московской области – 1 тыс. 73. В Свердловской области заболели 1 тыс. 333 человека, в Челябинской - 574, в Югре – 390, на Ямале – 112, в Курганской области – 187.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 19 млн 482 тыс. 648 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 384 тыс. 254 летальных исхода, выздоровели 18 млн 557 тыс. 580 человек.